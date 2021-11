Mauro Júnior leeft als linksback weer op bij PSV: ‘Er komen altijd kansen’

De linkspoot schoof goedgeluimd aan op de persconferentie na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz. Mauro Júnior speelde een stabiele wedstrijd en was met name aanvallend ook een aantal keren van waarde tegen de zwakke Oostenrijkers. ,,Ik voel me goed, het is voor mij belangrijk om te spelen. Ik heb vorig jaar al eens als links- en rechtsback gespeeld. Het is niet helemaal nieuw, ik voel ook het vertrouwen van de trainer.”

Natuurlijk waren de laatste maanden niet altijd even makkelijk voor de Braziliaan, die in 2017 al debuteerde bij PSV en onder Phillip Cocu aardig wat minuten kreeg. Toen Mark van Bommel kwam, vertroebelde het perspectief van ‘Maurinho’ flink en bloeide hij later als huurling bij Heracles Almelo weer op. Toch moest hij vorig en dit seizoen vooral wachten op zijn kans. Of dat moeilijk was? ,,Ik ben hard blijven werken. De laatste twee maanden speelde ik maar een paar minuten, maar ik bleef mijn hoofd erbij houden en zei in gesprekken met de trainer dat ik er klaar voor was om te spelen. Dat ben ik altijd. Mijn teamgenoten hielpen me en gaven me ook vertrouwen.”

Concurrentiestrijd

Mauro Júnior is ook geen speler die gaat lopen mokken, hij kent zijn plek en begreep de keuzes van trainer Roger Schmidt wel, de concurrentie is ook niet mals. ,,De jongens die speelden, deden het ook goed. Maar ik wist dat er in één seizoen altijd kansen komen, zo is het voetbal nu eenmaal. Dat zie je nu wel weer”, zei hij met een grijns.

Tegen Vitesse was Mauro Júnior al de vervanger van Max, die positief testte op corona. De Duitser was er gisteren nog altijd niet bij, waardoor de spoeling op linksback opnieuw dun was. Vandaar dat de Braziliaanse linkspoot opnieuw zijn kans kreeg én greep. ,,Natuurlijk hoop ik dat Philipp snel weer terug is, we hebben iedereen hard nodig. Maar als de trainer mij nodig heeft, ben ik er klaar voor. Dat wil ik altijd laten zien.” En hij liet het tegen Vitesse en Sturm Graz dus ook weer zien. Zondag tegen sc Heerenveen opnieuw? Mauro Júnior is er klaar voor.