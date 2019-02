Mauro Júnior manmoedig bij sterk Jong PSV

Het waren geen makkelijke maanden voor Mauro Júnior bij PSV. Vorig jaar zorgde hij als invaller voor een vleugje samba in het elftal van Phillip Cocu. De jonge Braziliaan leek snel carrière te gaan maken in Eindhoven en zag het helemaal zitten om in de toekomst te schitteren in het Philips Stadion.

Het liep dit seizoen voorlopig anders. De 19-jarige spelmaker heeft geen hoofd- of bijrol bij het eerste elftal kunnen afdwingen en speelt zijn wedstrijden weer bij het beloftenteam. Gisteravond deed hij dat meer dan uitstekend, in een goed draaiend Jong PSV. De trotse nummer vijf van de eerste divisie schudde TOP Oss (3-1) af en nadert de top-drie in de eerste divisie.

Lonwijk

Mauro benutte een penalty, nadat Justin Lonwijk schitterend voor de gelijkmaker had gezorgd. Met een fraai schot in de kruising liet de 19-jarige Tilburger zien dat hij na een lange blessureperiode op de weg terug is.

Ondertussen was Mauro de motor van het team. Aan de bal en ook fysiek maakte hij in het Keuken Kampioen Divisie-duel een uitstekende indruk, waarbij hij moet zien te voldoen aan de eisen die Mark van Bommel aan hem stelt.

Manmoedig streed Mauro voor iedere meter en in balbezit maakte hij het verschil door medespelers regelmatig in kansrijke positie te brengen. Naast de Zuid-Amerikaan en Lonwijk scoorde ook een andere talentvolle aanvaller van PSV: Zakaria Aboukhlal.