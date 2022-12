Mauro Júnior wil bij PSV weer flitsen op de flanken en vertelt wat hij van Roger Schmidt en Ruud van Nistelrooij vindt

PSV wil Jarrad Branthwai­te om deze redenen ook na de winter behouden en praat met Everton

PSV is met het Britse Everton in gesprek om Jarrad Branthwaite ook na de winterstop in Eindhoven te houden. De club is heel tevreden over de ontwikkeling van de 20-jarige centrale verdediger, die met zijn 1 meter 95 lengte toevoegt aan het hart van de defensie. Dat niet alleen, want PSV is ook tevreden over de andere competenties van Branthwaite.

