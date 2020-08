Mauro Júnior wil zijn ervaring nu gaan verzilveren bij PSV: ‘Dit is mijn type spel’

Chris Gloster wil zich waarmaken: ‘In de Verenigde Staten geldt PSV als een grote club’

3 augustus Een van de twee nieuwe gezichten bij het trainingskamp van PSV is de Amerikaan Chris Gloster (20). Samen met keeper Maxime Delanghe (19) debuteert hij in de selectie en mag de linksback zijn eerste schreden bij de A-selectie zetten. ,,In de Verenigde Staten geldt PSV een grote club, dus als ik hier dan bij mag zijn lees je het op best veel plekken terug.”