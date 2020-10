Max heeft zijn plek bij PSV overduidelijk gevonden: ‘Aan Mario gaan we veel plezier beleven, denk ik’

Eventjes lag Philipp Max zondagmiddag in Zwolle bijna op de billen. Bij het sanitair van een tankstation staat altijd een geel bordje als de vloer net is geboend, maar op het nieuwe natuurgras in het MAC3PARK-stadion moesten de spelers zelf ondervinden dat er nogal wat 'uitglijgevaar' was. Figuurlijk uitglijgevaar was er overigens niet, want PSV pakte in Zwolle tamelijk simpel de drie punten. ,,Er kan nog veel beter, maar er gaat ook al heel veel goed", zei de 27-jarige Duitse linksback na afloop. ,,Dat uitglijmoment? Het gaat me niet nog een keer overkomen." De penalty die eruit voortkwam, leverde geen tegengoal op en dat was natuurlijk een mazzeltje voor hem en PSV.

Max zit goed in zijn vel, zoveel is duidelijk. De komst van Mario Götze, Ibrahim Sangaré en Adrian Fein heeft PSV goed gedaan, zegt hij. ,,We zijn blij dat ze bij ons zijn gekomen. Mario met zijn klasse en ook Ibrahim en Adrian zijn goede spelers. Er is nieuwe energie in de ploeg gekomen. De start is goed en we moeten zo door zien te gaan, waarbij we nog van alles kunnen verbeteren."

Ritme

Donderdag begint de verdediger aan de tweede Europese campagne in een hoofdtoernooi in zijn carrière. Met FC Augsburg was Max in 2015 ook actief in de groepsfase van het Europa League-toernooi en maakte hij het ritme van twee wedstrijden per week mee. ,,Ik heb er enorm naar uitgekeken om dat weer te mogen ervaren. Met de huidige nieuwelingen in de groep is ook duidelijk dat we voor elke wedstrijd een goede ploeg op de been kunnen brengen."

Zondag hoefde PSV maar een helft de benen onder de billen vandaan te rennen. Na rust vonden de Eindhovenaren het wel prima en PEC ontsnapte aan een afstraffing, omdat bij omschakelingen slechte keuzes werden gemaakt en PSV ronduit onzorgvuldig was. ,,We waren wel elke keer in staat om die omschakelmomenten te creëren", vond Max. ,,Dat gebeurde omdat we meestal goed druk bleven zetten. Alleen namen we daarna niet altijd de goede besluiten. Als we alles beter uitspelen, kunnen we nog meer." Voor rust speelde PSV de buit al binnen. ,,Mario maakt de eerste goal heel knap. Ik denk zelf dat we hem nog even de tijd moeten geven in de eerste weken, maar denk ook dat we heel veel plezier aan hem kunnen beleven."

Hoogtepuntje

Zelf kwam de back terug van een blessure en hij maakte zonder problemen negentig minuten vol. Persoonlijke hoogtepuntje? Max had voor de 0-2 van PSV alweer de assist. ,,Dat is een mooie bijzaak. Ik ben vooral blij dat we als ploeg een stap naar voren hebben gezet. Het is prettig om te merken dat PSV vooruit wil."

Volledig scherm Philipp Max zet Dean Huiberts van PEC Zwolle van de bal. © BSR Agency