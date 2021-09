Max viert verjaardag in stijl met fraaie afstandsknal in Graz: ‘Blij dat ik PSV dit kado kan geven’

Max erkent dat hij dit seizoen tot nu toe minder opvalt dan in het vorige seizoen. Toen maakte hij een bijzonder spectaculaire entree, nadat PSV hem voor de som van 7,7 miljoen euro wegkocht bij FC Augsburg. Met zes goals en twaalf assists in alle competities speelde Max zich in de nationale ploeg van Duitsland. ,,Ik denk dat iedereen een beetje verwachtte dat ik op dezelfde voet verder ging dan vorig jaar. Maar voetbal is niet altijd van tevoren te voorspellen, soms verwachten mensen misschien iets te veel. Je hebt nu eenmaal goede en minder goede fases.”

Quote Ik ben blijven knokken en me nog meer op mijn sterke punten gaan concentre­ren Philipp Max (28), PSV

Het scheelt ook dat PSV in de laatste linie iets meer met de rem erop speelt dan vorig seizoen. Toen denderden Max en zijn collega aan de rechterkant, Denzel Dumfries, naar hartenlust over de flanken. Soms was dat iets te veel van het goede, PSV kreeg door dat open spel nogal eens een doelpunt om de oren. ,,In de voorbereiding hebben we besproken om in sommige situaties voor wat meer zekerheid te kiezen en drie verdedigers achterop te houden”, zei Max onlangs al. Ook daardoor springt de Duitse vleugelverdediger dit seizoen minder in het oog.

Toch zat Max niet bij de pakken neer, ook niet toen hij onlangs tegen Feyenoord écht door de ondergrens zakte. ,,Ik ben blijven knokken en me nog meer op mijn sterke punten gaan concentreren om zo het team te helpen. Ik denk dat dat aardig gelukt is”, zei Max. En inderdaad, met zijn doelpunt tegen Sturm Graz is hij op de goede weg.

De goal kwam ook nog op een belangrijk moment: PSV stond onder druk na de 1-2 van de thuisploeg. Met een afstandsknal van zo'n 30 meter maakte Max aan alle Oostenrijkse illusies een einde. ,,Ik vond deze wedstrijd een beetje vergelijkbaar met die tegen Willem II. Ook toen kregen we goede kansen, maar maakten we het niet af. Nu werd het weer even spannend door die 1-2 van Sturm Graz, maar hebben we het wél over de streep getrokken.”