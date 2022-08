Max was nog nooit zó dichtbij Champions League-minuten als nu met PSV: ‘Nu worden wij gesteund’

Het regende pijpenstelen, er werd gevloekt vanaf de tribunes en ook hartstochtelijk gezongen door de uitzinnige supporters van Rangers, de Schotse recordkampioen. In die typisch Britse atmosfeer had Philipp Max het, net als veel van zijn ploeggenoten bij PSV, zwaar op het volgepakte Ibrox. En toch vond de Duitse linksback tussendoor ook tijd om te genieten. ,,De atmosfeer was geweldig hier. Het was mooi om tegen Rangers te vechten in zo’n wedstrijd. Ik kijk enorm uit naar de return in Eindhoven, we hebben een grote kans om de Champions League te halen. Dat is mooi en daar gaan we in ons eigen stadion ook voor vechten”, verkondigde Max.