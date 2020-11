Max zit na euforie en kater even aan z'n taks, maar keert wel gelouterd terug bij PSV

Met twee dikke krullen en een dikke onvoldoende in zijn rapport bij de Duitse nationale ploeg komt Philipp Max donderdag terug in Eindhoven.

PSV-linksback Philipp Max (27) had twee weken geleden nog geen seconde in ‘Die Mannschaft’ gespeeld. Donderdag keert de linksback bij PSV terug als drievoudig Duits international. Reden voor euforie is er na dinsdagavond echter allerminst: na twee zeges (op Tsjechië en Oekraïne) moest Max met zijn tien ploeggenoten een diepe buiging voor de beste elf voetballers van Spanje maken. De brigade van Joachim Löw onderging een ware strafexpeditie en ging met 6-0 onderuit. Het had nog erger kunnen zijn als de Spanjaarden iets effectiever waren geweest, maar desalniettemin was sprake van de grootste Duitse nederlaag sinds 1931 (!).

Max kwam in het topaffiche op zijn linkerkant nooit aan racen toe en ging mee in de ongekend heftige malaise. Van Duitse kant oogde het aan de bal slap en ongeïnspireerd en de verdediging was een gatenkaas in optima forma. Het nodige Spaanse gevaar kwam over de zijde van de PSV’er, die in de vorige interlands nog zoveel indruk had gemaakt.

Vlaggenschip

Door blessures van twee concurrenten kreeg Max de kans om ook in de topper tegen de Spanjaarden zijn minuten mee te pakken. Die had hij de afgelopen weken toch al in overvloed gemaakt. Gisteravond speelde hij zijn tiende duel in exact een maand tijd en zondag wacht bij FC Twente in Enschede de volgende opdracht met PSV. Bij zijn club zat Max al aan z'n taks en na drie optredens bij het vlaggenschap van de Duitse voetbalbond zullen de fysieke parameters niet minder zorgwekkend zijn geworden. Trainer Roger Schmidt van PSV hield hem eerder deze maand in een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard nog een helft aan de kant om hem rust te geven.

Ondanks de kater van gisteravond heeft Max zich als een serieuze optie voor de EK-ploeg van de Duitsers voor volgend jaar gepresenteerd, denken de nodige Duitse analisten.