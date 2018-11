Maxi Romero is bij PSV onderweg naar meer, zonder zichzelf te forceren

Soms is de gemoedstoestand van een voetballer uit kleine dingen af te leiden. Even tikte Maxi Romero na Jong PSV-Jong AZ vriendschappelijk tegen de arm van een van de vaste stewards van PSV, een paar keer was er een bescheiden lach en daarna een serieus gesprek.

De 19-jarige spits was na afloop van de door Jong PSV gewonnen ‘beloftenbattle’ zeker niet uitbundig, maar gewoon blij. Blij dat het eindelijk de goede kant op gaat met hem. Aan alles is te zien dat de jonge Argentijnse aanvaller de stijgende lijn op het veld koestert en zichzelf ‘onderweg’ voelt. Onderweg naar meer, zonder zichzelf de druk op te leggen dat het direct allemaal moet.

Jong PSV won zaterdagavond met 3-1 van de Alkmaarders en dat kon Romero uiteraard bekoren. Twee keer liet hij het net trillen en dat gaf na een moeizame periode van bijna een jaar enorme voldoening. Niet alleen de goals in de Keuken Kampioen Divisie (zijn tweede en derde van het seizoen) spraken tot de verbeelding, maar ook een aantal momenten in de wedstrijd. Een paar aannames en zijn handelingssnelheid bijvoorbeeld, die klasse verraadden. Ook de manier waarop hij de bal een paar keer wist vast te houden en af te schermen, is hoopgevend voor PSV.

Tijger

In de zestien liet Romero tegen Jong AZ twee keer zien waarom in zijn bijnaam een tijger voorkomt. Er waren zeker kansen op meer en lang niet alles lukte, maar het begin lijkt nu echt gemaakt. De afgelopen maanden werkte de Zuid-Amerikaan keihard om weer helemaal fit te worden. De maanden daarvoor werkte hij misschien nog harder dan keihard en wilde hij soms te snel weer richting honderd procent belasting, maar dat bleek niet te werken. De fysieke parameters wijzen nu meer en meer de goede kant uit. Na een jaar vol fysieke problemen lijkt het erop dat Romero loskomt, hoewel nog zeker niet alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Hij had tegen Jong AZ wel drie of vier keer kunnen scoren. ,,Laros (Duarte, red.) gaf me ook nog een goede bal en die had er ingekund. Maar ik ben blij met deze goals en de overwinning. Spitsen leven nu eenmaal van doelpunten en daarop ben ik zeker geen uitzondering. Ook ik leef van goals.”

Nederlandse taal

Romero voelt zich prettig bij PSV, alhoewel het nog buitengewoon lastig voor hem is om in het Nederlands te communiceren. ,,Een aantal jongens helpt me goed en onder meer met Gastón Pereiro kan ik natuurlijk goed praten. De Nederlandse taal is niet makkelijk, maar stapje voor stapje gaat alles iets beter. Ook op het veld is dat zo. De komende dagen ga ik weer goed trainen en steeds probeer ik weer een stapje omhoog te zetten, om straks klaar te zijn voor de minuten die in het eerste elftal kunnen komen.”