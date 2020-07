Maxi Romero: PSV heeft me het afgelopen jaar niet laten verpieteren

PSV heeft interesse in aanvaller Kaj de Rooij (19) van FC Eindhoven

24 juli PSV heeft interesse om aanvaller Kaj de Rooij van FC Eindhoven in te lijven. De 19-jarige linkerspits is na een goed seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de radar verschenen en bij PSV wordt gedacht dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt. De Rooij is in beeld om de selectie van Jong PSV te versterken en kan bij goede prestaties in aanmerking komen voor trainingen en/of wedstrijden bij PSV 1.