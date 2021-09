Maxi Romero sluit aan bij Jong PSV voor duel met ADO

Peesjevee-pod­cast: Rob Scheepers kan zes weken in lockdown als er weer een kampioens­stic­ker van de Ajax-bus gepeuterd moet worden

15 september Cabaretier Rob Scheepers is deze week te gast in de Peesjevee-podcast en praat met PSV-watcher Rik Elfrink en -supporter Mascha Prins over zijn liefde voor PSV en de huidige situatie bij de club. Hij doet ook niet veel moeite om zijn gevoel over de grote concurrent - Ajax - te verbergen.