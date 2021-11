Maxi Romero vindt zichzelf klaar voor de volgende stap bij PSV: ‘Maar de trainer beslist’

Maxi Romero vindt dat hij klaar is voor meer minuten in het eerste elftal van PSV, maar respecteert de beslissingen van trainer Roger Schmidt. De aanvaller sprak deze week met tv-zender ESPN over zijn periode bij PSV en zijn huidige vorm. ,,Ik ben er klaar voor en zou mezelf opstellen, maar de trainer beslist. Het is moeilijk na een lange blessure snel terug te komen op mijn oude niveau.”

,,Het is vorig jaar heel zwaar geweest, want het duurde een jaar voor ik terug was op het veld. Tijdens de vijfde maand in mijn revalidatie heb ik er een blessure aan de meniscus bijgekregen, waardoor ik nog verder werd teruggeworpen.” In die periode werd zijn tweede zoon geboren, zo vertelde hij. ,,Hij is dit jaar in Nederland geboren en dat is het beste wat mij is overkomen, naast de geboorte van mijn eerste zoon natuurlijk.”

Van Nistelrooy

Romero is onlangs bij Jong PSV weer ingestroomd in het betaald voetbal en heeft ook weer een kwartier in PSV 1 gespeeld. ,,Onder Ruud van Nistelrooy mijn rentree maken was een heerlijk gevoel. Hij is een belangrijk persoon en alles wat hij zegt, neem ik volledig aan. Vroeger keek ik in Buenos Aïres naar hem op televisie. Wat ik me herinner is dat een journalist een liedje zong als hij een penalty benutte, bijna alsof hij zelf had gescoord.”

Dat Romero niet vaak belangrijk is geweest voor PSV, is iets wat de aanvaller enorm betreurt. ,,Het is niet altijd makkelijk geweest, in de eerste periode ook niet. Ik kwam hier als 18-jarige en miste mijn thuisland. Het was mijn eerste keer dat ik zo lang weg was en van de eerste zwangerschap van mijn echtgenote heb ik een stuk gemist.”