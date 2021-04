Meer dan een poenschepper: oud-PSV'er Mohamed Rayhi is dolgelukkig met zijn avontuur in Saoedi-Arabië

Mohamed Rayhi (26) kon vorig jaar ineens een veelvoud van zijn salaris bij Sparta verdienen. De voormalig PSV’er moest daarvoor wel naar Saoedi-Arabië. ,,Spelen bij PSV, Feyenoord of Ajax zat er voor mij niet meer in en dan moet je realistisch zijn. Dit was de kans van mijn leven.”