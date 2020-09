Meerdere clubs concreet voor transfer Jeroen Zoet, waaronder Spezia en Besiktas

Degradatie dit seizoen mogelijk voor Jong-teams, hoe werkt het precies?

26 augustus De voetbalpiramide in Nederland is vanaf dit seizoen toch weer een beetje open. Voor de beloftenteams althans. Voor het eerst sinds de entree van Jong-ploegen in de eerste divisie (in 2013) kunnen ze deze voetbaljaargang degraderen. Niet zomaar, want er zijn tal van waarborgen ingebouwd om Jong PSV, Jong Ajax, Jong AZ en Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie te houden.