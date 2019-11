Meerdere pijnpunten op een rij bij PSV, dat zich deze week in Linz een flinke hap lucht kan verschaffen

PSV reist komende week met nogal wat zorgen in de koffer naar Oostenrijk, voor het duel met LASK Linz. Daarna wacht een uitgerust Willem II zondag in Tilburg ongetwijfeld met de spreekwoordelijke messen tussen de tanden op de Eindhovenaren, om in de Brabantse burenruzie iets te kunnen forceren. PSV heeft na vier grote tegenvallers op rij een hoop sores en moet daar snel mee af zien te rekenen.

Een aantal thema's op een rij: Jeroen Zoet, het hoofdpijndossier linksback, de centrale defensie, Pablo Rosario, de nieuwelingen bij PSV en de buigzaamheid van trainer Mark van Bommel.

Jeroen Zoet redt uiteindelijk nog een punt voor PSV, maar is te wisselvallig.

- Jeroen Zoet is jarenlang een goede keeper geweest bij PSV en vierde meerdere successen met de club. Het jaar 2019 is voor hem en de ploeg teleurstellend verlopen. Zoet presteert wisselvallig, zonder dat hij aan een stuk blundert of volledig de mist ingaat. Er valt gewoon net te veel binnen waarvan je zegt, goh had hij daar niet een keer een handje of voetje tegenaan kunnen houden. In de korte hoek is hij een paar keer erg kwetsbaar gebleken en ook bij ballen van afstand en het meevoetballen zag de keeper er gewoon te vaak niet goed uit. Kritiek is altijd vervelend, maar de goalie loopt lang genoeg mee om te weten hoe het in de voetballerij werkt en moet ook in staat zijn om deze moeilijke fase te overwinnen. Zo niet, dan wordt de sportieve situatie penibeler voor hem. Niet om de advocaat te spelen van Zoet, maar wel om tunnelvisie te voorkomen: Zoet redde PSV in de slotfase tegen Sparta twee keer uitstekend. Mede daardoor kon de ploeg nog een punt pakken, maar een punt is niet goed genoeg voor PSV.

Volledig scherm Jeroen Zoet in actie tegen Sparta. © foto: Carla Vos

- Het hoofdpijndossier ‘linksback’ is in volle omvang weer op tafel gekomen.

- Wat mist PSV de gedrongen technicus Angeliño ongelooflijk. De club haalde deze zomer drie linksbacks, die allemaal niet goed genoeg waren om Michal Sadílek uit de basis te verdringen. Dat vond althans trainer Mark van Bommel. Daarmee is niet automatisch gezegd dat technisch manager Jonn de Jong zijn werk niet goed heeft gedaan. En ook niet dat Van Bommel het verkeerd ziet. Want eerlijk is eerlijk, wie de spaarzame hoeveelheid open trainingen een keer bezocht zag dat Toni Lato er erg weinig van bakte. Bij PSV intern is niet iedereen overtuigd van zijn vermogen om deze situatie nog om te keren. Olivier Boscagli maakte een betere indruk, maar heeft defensief ook steken laten vallen in de wedstrijden waarin hij actief was. Zolang Boscagli geen verbetering laat zien - ook tegen Sparta kende hij weer een matig verdedigend moment - zal Sadílek gewoon blijven staan.

Volledig scherm Olivier Boscagli kwam tegen Sparta weer eens binnen de lijnen. © BSR Agency

- Timo Baumgartl en Daniel Schwaab? Dat centrum viel enorm tegen.

- De nieuwe centrumverdediger Timo Baumgartl begon goed bij PSV, maar zakte de laatste duels zomaar door het ijs. Wat is er ineens aan de hand met de Duitser? Is hij het vertrouwen kwijt, nadat Schwaab er een keer in is gekomen? Of is het een gebrek aan concentratie? Dat laatste is vreemd bij iemand met toch al veel ervaring. Een simpele inspeelpass belandde zaterdag zomaar in Spartaanse voeten en op een lange bal verkeek hij zich als een automobilist die verblind is door de zon. Verdedigend zag het er soms pover uit. Baumgartl kwam met een paar slechte en onacceptabele optredens en vond kennelijk geen rust vond naast zijn vroegere ploeggenoot Daniel Schwaab. Duitse degelijkheid werd bijna Duitse dramatiek, waarbij ook Schwaab absoluut niet vrijuit ging. Ook hij leverde zomaar een bal in, waaruit uiteindelijk de 1-0 van Sparta kwam. Juist van Schwaab mag je in dit soort wedstrijden een bepaald soort rust en routine verwachten. Dat het stroef oogde, daar valt wel mee te leven en Schwaab was door een soort voetbalintelligentie altijd prima in staat om in de eredivisie zijn mindere punten te maskeren. Als dat laatste ook niet lukt, wordt het een probleem.

Duidelijk in ieder geval: Nick Viergever werd node gemist. Een doorgaans degelijke centrale verdediger, die in Eindhoven wat meer gekoesterd zou mogen worden. Wie vervangen? Baumgartl naast Viergever laten staan, lijkt voor PSV nog steeds de beste optie. Schwaab zal terugkeren op het moment dat zijn landgenoot nogmaals door zijn hoeven gaat.

Volledig scherm Nick Viergever blijkt belangrijker voor PSV dan velen dachten. © BSR Agency

- Pablo Rosario aanvoerder? Vooral extern een thema, maar toch een issue.

Pablo Rosario is vaak de kop van Jut als het misgaat bij PSV. Terecht? De aanvoerder werkt hard, is zelfbewust en begrijpt zelf prima dat het regelmatig beter moet. Rosario was altijd een spontane en onverschrokken jongeman, die nu de druk van voetballen in de absolute top ervaart en voelt hoe een groot deel van de achterban naar hem kijkt. Dat raakt elke speler, al leest hij zelf niks. Via zijn directe omgeving komt het toch wel bij hem terecht.

Wat voor Rosario pleit: Bij PSV is veel gericht op het voorkomen van goals en Rosario maakt deel uit van het vierkant dat daar mede voor moet zorgen. Een wat log vierkant, dat zich maar weinig vrijheden op het veld kan permitteren. Centrale verdedigers die indribbelen of middenvelders die zich eens laten uitzakken, dat is bij PSV niet of nauwelijks aan de orde.

PSV was mede daardoor heel lang een stugge ploeg, waar moeilijk van te winnen was. Zeker met Jorrit Hendrix in het team is dat laatste absoluut het geval. Tegelijkertijd levert de ploeg in balbezit dan vaak iets in. Dit jaar lijkt het, vooral in uitwedstrijden, van kwaad tot erger te gaan bij PSV en Rosario gaat mee in de malaise. Het oogt erg plichtmatig, te weinig ballen gaan vooruit en te weinig ballen gaan op de goede manier vooruit. Nu de steraanvallers weg zijn gevallen, heeft PSV te veel moeite om de vervangers van de geblesseerde voorwaartsen te vinden en tegelijkertijd dwingen zij ook niet genoeg af. Er zit te weinig voetbal in dit deel van het middenveld en dat zorgt voor problemen. Of dat komt omdat de spelers zich niet senang voelen bij de speelstijl of dat zij zelf niet goed genoeg zijn, is de vraag. Vorig jaar lukte het PSV ook niet altijd om te imponeren, maar werden in de eerste seizoenshelft de ‘slechte wedstrijden’ wel allemaal gewonnen. Dat lukt nu ineens niet meer en ook omdat tegenstanders zich niet zomaar neerleggen bij de suprematie van PSV. Ze roken de afgelopen weken dat er iets te halen is, doordat een soort van lankmoedigheid in het team is geslopen. Dat laatste is waar Denzel Dumfries zich aan heeft gestoord.

Aanvoerder

Los van het voetbal is de aanvoerdersdiscussie bij PSV zo langzamerhand curieus te noemen, al is dat meer een thema voor de buitenwacht. Met een bandje om de ene arm of een andere arm zijn de voetballende problemen niet direct opgelost. Ibrahim Afellay is aanvoerder, maar speelde dit seizoen nog nooit in een officieel duel. Ondanks zijn deelname aan drie oefenwedstrijden heeft hij nog geen minuut in het eerste elftal gespeeld. Het publiek wil onderhand wel eens weten hoe het nu zit. Komt Afellay nog een keer terug, of is die kans gewoon heel klein en zit zijn bijdrage nu vooral in heel andere dingen?

Rosario reserve-aanvoerder? Het leek niet onlogisch in de beginfase van het seizoen, maar het is een keuze die niet erg goed heeft uitgepakt. Rosario staat door de band voortdurend in de schijnwerpers, terwijl hij zelf niet het niveau haalt dat nodig is om PSV verder te brengen. Een heroverweging in de winterstop lijkt op zijn plaats, waarbij de uitkomst ook gewoon kan zijn dat niemand anders de band krijgt.

Volledig scherm Pablo Rosario gaat een duel aan met Bryan Smeets. © foto: Carla Vos

- Aankopen? Nieuwelingen? Het gaat allemaal erg moeizaam.

Dat nieuwe spelers zich moeten aanpassen, komt wel vaker voor. En laten we niet vergeten, ook onder de vorige trainer van PSV (Phillip Cocu) bleek een droomaankoop weleens een miskleun of een wat minder goede speler dan gehoopt. Soms past een speler niet in het systeem of soms staat een voetballer na zijn negentiende stil en zit er minder ontwikkeling in dan gedacht. Dat laatste inschatten, blijft een vak apart en ontzettend lastig. Bijna iedereen was in 2013 lyrisch over Adam Maher, maar bij PSV kon hij na een redelijk begin zijn draai niet meer vinden.

In Eindhoven houdt het ook nu allemaal niet over met de nieuwelingen in dit seizoen. De club kocht voor een kapitaal aan spelers, maar hun inbreng is nog erg beperkt. Armindo Bruma begon veelbelovend, maar heeft daarna te weinig laten zien. Ritsu Doan heeft in de beperkte tijd dat hij er is ook nog weinig kunnen bijdragen aan PSV en over Baumgartl, Lato en Boscagli is hiervoor al het nodige gezegd. Met Érick Gutiérrez gaat het na een droomstart niet goed, de door Marcel Brands nog gehaalde spits Maxi Romero is verhuurd en kwam er bij PSV ook niet uit. Hoe dit allemaal kan, moet PSV binnenskamers eens goed evalueren. Van Bommel vond eind augustus dat De Jong goed werk heeft geleverd, maar tot nu toe heeft het nieuwe bloed PSV nog niet naar het vereiste niveau gebracht. PSV mag zich na een slechte reeks deels verschuilen achter blessures van bepalende spelers, maar uiteindelijk moeten hun peperdure vervangers ook gewoon kunnen leveren.

Volledig scherm Armindo Bruma heeft na een goede start nog onvoldoende kunnen leveren bij PSV. © BSR Agency

- Mark van Bommel lijkt toch te kunnen buigen

Altijd hetzelfde blijven doen, is het credo van Van Bommel. Hij is verantwoordelijk voor de resultaten en staat bij een deel van de achterban onder druk. Er zijn geen signalen dat hij intern door de superieuren wordt bekritiseerd, integendeel zelfs. Van dat altijd hetzelfde doen, was zaterdag tegen Sparta al minder te bespeuren. Ineens wisselde Van Bommel na rust van systeem, door met drie man achterop te gaan spelen. Het had ook effect en PSV leek daardoor de wedstrijd te gaan winnen, totdat Sparta zomaar weer de 2-1 kon maken.

Opvallend was dat het eerdere systeem ineens niet meer heilig was, nu er nood aan de man was. De vraag is waarom PSV soms niet wat gedurfder begint of een keer varieert in systeem, zeker in de kleinere wedstrijden. Het kan zijn dat Van Bommel dat niet aandurft, omdat hij onvoldoende vertrouwen heeft in de verdediging. Eerder heeft hij ook weleens aangegeven dat hij wisselingen voor de korte termijn niet wenselijk vindt voor de ontwikkeling op lange termijn. De trainer heeft een aantal jonge spelers ontegenzeggelijk beter gemaakt en er mede voor gezorgd dat de club voor een fortuin aan transferwaarde tegemoet kan zien. Zo is de ontwikkeling van Mohamed Ihattaren een lust voor het oog en gaat ook een aantal andere spelers (zoals Cody Gakpo en Donyell Malen) een hele mooie carrière tegemoet. Van Bommel mag daar credits voor krijgen.

Tegelijkertijd blijft de ontwikkeling van een aantal andere spelers achter en pakken zijn plannen niet altijd goed uit. Soms ook gewoon door persoonlijke fouten (bijvoorbeeld Daniel Schwaab vorig seizoen in de Johan Cruijff Arena, tegen Ajax), maar aan de eindstreep telt uiteindelijk maar een ding. PSV moet prijzen winnen en is hard op weg om de tweede mogelijkheid daarvoor in dit seizoen ook te verkwanselen. In de Europa League en het toernooi om de KNVB-beker blijft het mogelijk om mooie dingen te doen en PSV kan zichzelf een flinke hap lucht verschaffen door deze week in Oostenrijk de punten mee te nemen.