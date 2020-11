Mees Kreekels houdt ondanks verlies in Helmond de familie-eer hoog: ‘Wij kunnen naar het linkerrijtje’

Hij was op De Braak misschien wel de speler die het graagst van alle 22 mannen op het veld wilde winnen. Voor Mees Kreekels stond er prestige en familie-eer op het spel in de strijd tussen Jong PSV en Helmond Sport. In de stad waar hij is opgegroeid en bij de club waar zijn eerder dit jaar overleden opa Lambert Kreekels clubtopscorer is, wilde hij schitteren en drie punten pakken.

Animator

De gedrevenheid spatte er bij het talent vanaf. Kreekels was een van de animatoren bij Jong PSV, dat ondanks zijn inbreng een nederlaag moest slikken (1-0). ,,We kregen genoeg kansen. Op zijn minst een en eigenlijk twee ballen moeten er gewoon in. Het kost me ook nog een assist, maar ja. Dat is niet zo belangrijk. Vooral jammer dat we hier nu onnodig met niks naar huis gaan. Ik heb door mijn vader en opa een heel goed gevoel bij het spelen tegen deze club, natuurlijk. Dan wil je je laten zien."

Analyse

Vader Bertran scoorde zelfs in een oefenduel dat Helmond Sport ooit van FC Barcelona won (in 1988, 3-0). Met de analyse van Kreekels junior was weinig mis. Jong PSV had op basis van de eindfase wel een puntje verdiend tegen Helmond Sport, dat dankzij doelpuntenmaker Karim Loukili met de eer ging strijken. Hij vocht interessante duels met Kreekels uit, die zelf vooral in offensieve zin energie aan het team gaf.

Normaal gesproken is de PSV'er centrale verdediger, maar vrijdag kreeg rechtsback Shurandy Sambo rust en moest Kreekels op zijn positie de taken overnemen.

Sambo gaat doorgaans voorop in de strijd bij Jong PSV en dat nam de Helmonder zonder problemen over. ,,Er zit gewoon veel meer in bij ons", zei Kreekels, die vindt dat de lat omhoog mag. ,,Wij kunnen naar het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie, daar ben ik echt van overtuigd. Hele fases laten we zien dat we uitstekend kunnen voetballen, maar te vaak maken we het niet af."

Het lijkt een lastige opgave om voor de winterstop nog de eerste tien in de stand te bereiken, zeker omdat de volgende tegenstander Cambuur heet. De Friezen staan maandag in de middag op De Herdgang, wat het tamelijk moordende wedstrijdschema van Jong PSV onderstreept. ,,Wij hoeven voor niemand bang te zijn", zei Kreekels na de nederlaag tegen de Helmonders gedecideerd. ,,Ook tegen topploegen hebben we ons al goed laten zien. Als wij gewoon doen waar we goed in zijn, kunnen we verrassen."

Eerder dit seizoen liet Jong PSV bijvoorbeeld bij NAC en De Graafschap al een goede indruk achter en werd nipt verloren. ,,Dat is het dus", zei Kreekels. ,,Goed spelen en punten pakken zijn twee verschillende dingen. Het wordt tijd dat we het gaan combineren." Vrijdag had onder anderen Joël Piroe dat kunnen realiseren. Hij miste echter een opgelegde kans.