Mees Kreekels vindt zijn plekje bij winnend Jong PSV: ‘Het is een heel positieve groep’

Winnen in Amsterdam is voor een echte PSV'er altijd bijzonder. Centrale verdediger Mees Kreekels pakte gisteren zijn eerste uitzege bij de grote rivaal met Jong PSV. Vorige week ging ook Jong AZ al voor gaas tegen Jong PSV. ,,Dit zijn de lekkerste”, zei hij na een zwaarbevochten overwinning op De Toekomst (1-2). ,,We moesten elkaar blijven coachen en een team blijven, zeker na die rode kaart van Justin (De Haas, red.). Uiteindelijk hebben we dat denk ik fantastisch gedaan en verdienen ook de wissels een groot compliment.”

Kreekels (18) moest even geduld hebben bij Jong PSV, maar lijkt zijn plekje in het centrum van de defensie nu echt afgedwongen te hebben. ,,De trainer heeft het nu goed gezien”, grapte hij. ,,Ik wil blijven staan en moet ervoor zorgen dat ik me laat zien. Vanavond denk ik dat dat gelukt is, maar natuurlijk kunnen er altijd dingen beter.”



Muziek

De Helmonder weet zich omringd door een aantal nieuwe PSV-beloften die doorstoten en hun plekje in het betaald voetbal proberen te vinden. Voor een enkeling zal dat in het eerste elftal van PSV zijn, terwijl anderen elders landen. In dat team vol interne concurrentie is de sfeer opvallend goed. ,,Het is een heel positieve groep”, zegt Kreekels. ,,Dat merk je na zo'n overwinning in de kleedkamer. Niemand is alleen met zichzelf bezig. Gelijk gaat de muziek aan en zijn we blij voor elkaar.” Voor Jong PSV is twee keer een uitduel achter elkaar winnen pure weelde. Het team van Uneken heeft dit seizoen na twee uitduels al meer punten buiten Eindhoven vergaard dan in het hele vorige (afgebroken) seizoen.

Vrijdag wacht de derby met FC Eindhoven. Is dat voor Helmonder Kreekels nog een speciale wedstrijd? ,,Het is een derby, dus ik zal nog eens tien procent extra geven”, zei hij met een knipoog. ,,Nee, elke keer probeer ik alles te geven.” Uneken was heel tevreden over hem. ,,Maar Mees kan op momenten nog meer verantwoordelijkheid nemen en scherper dekken. We proberen hem te blijven helpen om nog sterker te worden. Dat kan alleen als je kritisch blijft op elkaar.”