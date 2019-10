Meeste PSV’ers met goed gemoed terug

Puma in de race voor nieuw kledingcon­tract bij PSV

14 oktober Het Duitse sportmerk Puma is in de race om vanaf volgend jaar de nieuwe kledingsponsor van PSV te worden. De Eindhovense club is wel nog met meerdere partijen in gesprek. Puma is een belangrijke kandidaat om vanaf seizoen 2020-2021 de kledingpartner van de Eindhovenaren te worden, maar er is nog zeker geen sprake van een definitieve deal.