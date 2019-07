Met Boscagli dicht PSV het laatste gaatje in de selectie, die kwalitatief nog beter kan

Voor het hart van de defensie heeft PSV nu met Nick Viergever, Trent Sainsbury en Derrick Luckassen drie spelers aan boord, waarbij Jordan Teze ook nog rechts centraal in de defensie kan spelen. Naar verwachting zal Van Bommel dit jonge talent (en ook de aanvallers Joël Piroe en Zakaria Aboukhlal) bij de A-selectie houden. Teze en Aboukhlal maakten inmiddels hun officiële debuut voor PSV 1. Piroe moet daar nog even op wachten, maar heeft in oefenduels ook aangetoond dat hij in de A-selectie een rol kan vervullen.



Als Boscagli aansluit, is PSV zeker nog niet klaar in deze transferzomer. De gaten in de selectie zijn dan weliswaar gedicht, maar kwalitatief wil PSV zich nog altijd versterken en bovendien zijn vervangingsinvesteringen zeker denkbaar. Gaan Hirving Lozano en Steven Bergwijn bijvoorbeeld weg, dan komt er zeker nog een speler bij (Steven Berghuis is een optie). Daarnaast krijgt een aantal spelers uit de huidige selectie de kans om een transfer te realiseren (bijvoorbeeld Bart Ramselaar, Luuk Koopmans en ook Gastón Pereiro).