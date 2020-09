‘Met deze PSV-voorhoede met vier grote talenten mag je wat meer verwachten tegen een club als FC Emmen’

Het meest bizarre moment van de wedstrijd was de blunder van PSV-keeper Yvon Mvogo. ,,Dat was heel opmerkelijk", vertelt Elfrink. ,,Je bent gehaald om je meevoetballende kwaliteiten, daar is het maandenlang over gegaan. Men noemt het botte pech, maar ik denk dat het een concentratieprobleem is. Hij is in zijn gedachten al verder en daarom gaat het fout.”