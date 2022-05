Met deze truc wil PSV proberen om Cody Gakpo langer in Eindhoven te houden

NABESCHOUWING Dit is wat Roger Schmidt bij PSV achterlaat: alle spelers op rapport

Het winnen van de KNVB-beker was het absolute hoogtepunt van PSV in de afgelopen twee jaar en er is perspectief op meer. Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré groeiden uit tot sterren, terwijl Joël Drommel erg tegenviel. Wat liet Roger Schmidt, die woensdag zijn Benfica-contract tekende, PSV na?

