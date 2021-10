Met Pierre Kerkhoffs is opnieuw een van de PSV-kampioenen uit 1963 overleden

INTERVIEW Zo wil PS­V-opponent AS Monaco het gat met Paris Saint-Ger­main verkleinen: ‘Einde aan rollercoas­ter’

21 oktober Kijk er niet van op als AS Monaco vaker zijn oog laat vallen op eredivisie-spelers. De ploeg uit het prinsdom kocht Myron Boadu al en heeft met sportief directeur Paul Mitchell een man in huis die onze competitie goed volgt. Een exclusief interview met de Engelsman over een nieuw tijdperk, het gat met PSG en het transferbeleid van een club die in tien jaar voor ruim een miljard euro verkocht.