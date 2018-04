Met Viergever mikt PSV op Europese ervaring, transfer lijkt kwestie van tijd

De boodschap in een tweet van Joshua Brenet (24) van deze week was duidelijk. De 'gemaakte' linksback van PSV in dit seizoen haalde even zijn gram na een jaar van uitersten. Van alle PSV'ers kreeg hij in het nog niet afgelopen voetbalseizoen verreweg de meeste kritiek over zich heen. De tweevoudig international hoorde in de winterstop voortdurend dat zijn club 'bezig was met een nieuwe linksback', maar hield zich ondertussen kranig staande. Hij speelde na een moeizame start meer duels dan ooit voor PSV.

Brenet had in de winterstop gewoon voor 5 miljoen euro de overstap kunnen maken naar Sevilla, de huidige nummer zeven van Spanje. PSV behield hem en zag Brenet in de slotfase van het seizoen naar een hoger niveau groeien.

Rechtsback

De kans is groot dat PSV volgend seizoen met Brenet verder wil aan de rechterkant van de defensie, als Santiago Arias (26) vertrekt. Voor de Colombiaan is de komende transferzomer een logisch vertrekmoment, aangezien zijn contract nog maar een jaar doorloopt én hij in de kracht en vorm van zijn leven is. Speelt hij een goed WK, dan heeft Arias de clubs waarschijnlijk voor het uitkiezen en kan Brenet zich mogelijk nog een seizoen aan de rechterkant ontwikkelen.

Hoe dan verder op de linkerflank? PSV wil er niks over kwijt, maar al maanden wordt de naam van Viergever aan de club gekoppeld. Ook in het kamp van de speler wil niemand iets bevestigen, maar het heeft er alle schijn van dat de partijen elkaar mondeling bijna gevonden hebben. Het is toegestaan om onderhandelingen te voeren, aangezien het contract van Viergever bij Ajax afloopt.

Baarlijke nonsens

Wie verwacht had dat PSV direct na het duel met Ajax de komst van Viergever bekend zou maken, kreeg deze week geen bevestiging. Dat er tussen partijen contact is, is ondertussen een publiek geheim. PSV heeft dat ook nooit ontkend, zoals dat bij baarlijke nonsens doorgaans wel gebeurt. Bijna niemand zal een aankondiging van een transfer van Viergever nog een verrassing vinden, na alle eerdere berichten. Deze winter werd echter wel duidelijk dat transfers die 99 procent zeker lijken (Lumor Agbenyenu), toch altijd nog kunnen afketsen. Dat zal PSV niet nog een keer willen laten gebeuren.

Expertise