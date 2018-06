Mexico onderuit in Denemarken, PSV'er Lozano valt in tweede helft in

Stade Rennes houdt Nicolas Isimat-Mi­rin in de gaten

8 juni Nicolas Isimat-Mirin (26) staat op de radar van het Franse Stade Rennes, de nummer vijf van afgelopen seizoen in de Ligue 1. De centrale verdediger is afgelopen jaar meerdere malen bekeken door scouts van de club. In de winterstop is er al geïnformeerd naar Isimat en ook daarna is er nogmaals informatie opgevraagd.