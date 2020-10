Michal Sadílek vertrekt op huurbasis van PSV naar Europa League-deelnemer Slovan Liberec

Ajax brengt PSV Vrouwen eerste eredivisie­ne­der­laag in anderhalf jaar toe

4 oktober Ajax heeft PSV de eerste eredivisienederlaag toegebracht sinds 26 april 2019, toen FC Twente kampioen werd in Eindhoven. In het afgebroken vorige seizoen bleef PSV ongeslagen in de vrouwen eredivisie, zondagmiddag werd het in Amsterdam 2-0.