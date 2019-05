Middenvelder Lonwijk van PSV naar FC Utrecht

Duarte, Abels en Rayhi gaan met Sparta de eredivisie in

1:28 PSV’er Laros Duarte heeft Sparta geholpen aan een nieuw verblijf in de eredivisie. De aan de Rotterdamse club verhuurde middenvelder promoveerde dinsdagavond met zijn ploeg door de return in de play offs om promotie te winnen bij De Graafschap: 0-2. Het was een verrassende zege, omdat Sparta het heenduel in eigen huis met 1-2 had verloren.