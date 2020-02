Middenvelder Michal Sadílek sluit weer aan bij de groepstraining van PSV

Jong PS­V-trai­ner Peter Uneken ziet zijn ploeg na spektakel­stuk verliezen: ‘Hadden winst verdiend’

0:46 Tot de laatste seconde was Jong PSV-De Graafschap maandagavond een interessant duel. Na een prima eerste helft pakten de beloften in Eindhoven een voorsprong, waarna er in de tweede helft nog vier keer gescoord werd. Uiteindelijk trok Jong PSV aan het kortste eind: 2-3.