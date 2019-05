Mino Raiola gaat direct in beroep na schorsing van drie maanden in Italië: ‘Dit is een justitiële dwaling’

De in het Nederlands betaald voetbal invloedrijke spelersmakelaar Mino Raiola mag tussen 9 mei en 9 augustus geen werkzaamheden in Italië verrichten. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond in een officiële verklaring laten weten. De Federazione Italiana Giuoco Calcio meldt ook dat zijn neef Vicenzo is geschorst. Hij moet 2 maanden ‘brommen’. Een en ander zou op papier gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld PSV en Ajax, maar hoe het in de praktijk uitpakt is afwachten.

Raiola is onmiddellijk in beroep gegaan tegen het besluit. ,,Ik heb direct advocaten ingeschakeld en ga in beroep. Dit is een jusitiële dwaling”, zo stelt hij in een reactie aan het ED. ,,Ik heb geen motivatie gekregen. Misschien is dit een gevolg van een verhaal van een of andere gefrustreerde mafkees. Schrijf dat maar op. Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt.”

Raiola is wereldwijd een vermaarde makelaar en heeft tientallen mega-deals tot stand gebracht in de voetballerij, waarmee vaak vele tientallen miljoenen euro's gemoeid waren en soms zelfs nog meer. Zijn bekendste cliënt is Zlatan Ibrahimovic, maar ook namen als Paul Pogba en Mario Balotelli spreken uiteraard tot de verbeelding. Met PSV heeft hij een uitstekende relatie en Raiola begeleidt onder meer aanvaller Hirving Lozano. Bij Ajax is hij de zaakwaarnemer van captain Matthijs de Ligt. Raiola werkte tijdens de spelerscarrière van Mark van Bommel ook jaren met de huidige PSV-trainer en was bij PSV als makelaar bijvoorbeeld betrokken bij transfers rond Stanislav Manolev, Luciano Narsingh, Héctor Moreno en Ola Toivonen.

Scamacca?

Wat de reden voor het tijdelijke beroepsverbod is, geeft de Italiaanse voetbalfederatie in een verklaring niet aan. Volgens de Italiaanse sportkrant ‘La Gazzetto dello Sport’ gaat het om een kwestie met de Italiaanse voetballer Gianluca Scamacca, die in het verleden voor PSV uitkwam. Andere media speculeren daardoor dat het gaat om zijn (transfervrije) overgang van AS Roma naar PSV in 2015, maar dat is volgens betrokkenen onzin omdat die deal helemaal niet werd gedaan door Raiola.

Meerdere ingewijden bevestigen dat zijn concurrent-zaakwaarnemer Dario Paolillo in 2015 bij de transfer van Scamacca naar PSV de spelersmakelaar van Scamacca was en dat Raiola niet in beeld was. De Nederlandse zakenman Stephan Popelier en Ron Mazor deden in ons land destijds samen met Paolillo de transfer, bevestigde Popelier donderdag desgevraagd. Hij meent ook dat een koppeling van de PSV-transfer van Scamacca aan de schorsing van Raiola puur speculatief is. ,,Bij mijn weten is Raiola hem pas ongeveer anderhalf jaar later gaan begeleiden.”

Scamacca was bij zijn komst naar PSV een boomlange knaap van 16 jaar, Italiaans jeugdinternational en gold als een enorm talent. Uiteindelijk kwam dat er bij PSV totaal niet uit en twee jaar later vertrok hij naar Sassuolo. Later flopte Scamacca in Nederland ook na een huurtransfer bij PEC Zwolle, waar hij volgens berichtgeving van De Stentor mede door Raiola werd gestald. Enige tijd na die huurtransfer zijn makelaar en speler uit elkaar gegaan, is inmiddels duidelijk. Op dit moment werken zij dan ook niet meer samen.