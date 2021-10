Minstens 3 miljoen euro per jaar voor Zahavi, maar salarisplafond bij PSV blijft intact

Hoewel Eran Zahavi bij PSV minstens 3 miljoen euro per jaar toucheert, blijft het geldende salarisplafond van de Eindhovense club intact. Zijn hoge verdiensten hebben te maken met de systematiek van de transfermarkt in de voetballerij, waardoor Zahavi een enorm bedrag aan tekengeld verdient.

Voetbal International maakte woensdag bekend dat de in 2020 aangetrokken Zahavi in twee jaar zes miljoen euro opstrijkt bij PSV. Dat bedrag is correct als minimum en kan mogelijk nog hoger worden op het moment dat PSV goed presteert. In bijna alle contracten gelden namelijk bonussen (‘incentives’), die spelers kunnen motiveren om prijzen te winnen.

Guardado

Het salarisplafond bij PSV is en blijft 1 miljoen euro per jaar en alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan enigszins afgeweken, zoals in het verleden bij Andrés Guardado bijvoorbeeld is gebeurd. In dit geval ging het om een exceptioneel goede speler, waarvoor PSV soms meer salaris wil betalen.

Waarom Zahavi tóch zes miljoen euro in twee jaar verdient, heeft te maken met zijn transfervrije status als speler in 2020. Spelers kunnen in die positie hoge tekengelden afdwingen, omdat de geïnteresseerde club geen transfersom hoeft te betalen. Zahavi verdiende bij zijn vorige club in China laatstelijk rond de negen miljoen euro, zo heeft Voetbal International uit een uitspraak van de FIFA kunnen halen. Het voetbalblad putte uit een beslissing over een geschil tussen Zahavi en zijn vorige werkgever Guangzhou R&F.

Belangrijkste kans tegen de lat

PSV wilde Zahavi in 2020 halen omdat hij geldt als een internationaal erkende doelpuntenmachine, zij het dat hij dat nooit in een topcompetitie bewees. Tot nu toe is het er in Eindhoven nog niet helemaal uitgekomen, al liet Zahavi zich toch regelmatig gelden en had hij ook een paar keer pech. Tegen Benfica had de Israëliër zichzelf in augustus Eindhoven bijkans onsterfelijk kunnen maken, maar schoot hij misschien wel de belangrijkste kans van het seizoen tegen de lat.

Als PSV in 2020 een andere spits had gekocht, had de club mogelijk transfergeld moeten betalen. Dat hoefde nu niet en daarom was het mogelijk om hoge tekengelden toe te kennen. Die komen niet ten laste van het salarisbudget van de club, maar ten laste van de transferpot.