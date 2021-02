Misschien wel een tussenjaar bij PSV? “Een moeilijk jaar, maar geen tussenjaar”

Schmidt ziet PSV in een Drentse hotelkamer winnen aan de hand van Kornetka en Wolf

26 januari Trainer Roger Schmidt zag PSV dinsdagavond in een Drentse hotelkamer winnen in Emmen. Makkelijk ging het niet en de punten werden laat op het droge getrokken, maar uiteindelijk was de 0-2 voldoende om in het spoor van Ajax te blijven en weer even voorbij Vitesse te steken.