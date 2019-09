Mitroglou is de eerste scorende Griek voor PSV in de eredivisie

VIDEO Baumgartl maakt belangrij­ke eerste PS­V-tref­fer: ‘Soms sta je op de juiste plek’

1 september Timo Baumgartl (23) weet sinds zondagavond hoe het voelt om te scoren in het shirt van PSV. De Duitse verdediger maakte nog een belangrijk doelpunt ook, de 1-2 tegen RKC. ,,Soms sta je op de juiste plek. Ik zag dat de hoek van de goal open was en was blij dat de bal er in ging”, zei Baumgartl.