Mo Ihattaren maakt heel voetbalminnend Nederland blij

Bijna sloeg Mohamed Ihattaren dit weekend een dubbelslag. In de slotseconden van Sparta-PSV zorgde het 17-jarige talent net niet voor een Eindhovense overwinning, wat voor PSV erg veel van het goede zou zijn geweest. In zijn actie zat volwassen klasse, maar het schot van de jonge balvirtuoos ging net over. Geen 2-3, weer geen overwinning en PSV dus in de piepzak. Nog geen twaalf uur later maakte Ihattaren voetbalminnend Eindhoven en de rest van Nederland blij met zijn keuze om te gaan spelen voor het Nederlands elftal. Natuurlijk moet hij dat laatste nog wel even afdwingen, maar niemand twijfelt eraan dat hij deze week wordt opgeroepen en daarna snel zijn debuut voor Oranje gaat maken. Bondsofficials van Marokko wilden hem ook graag ‘inlijven’.