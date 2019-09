‘Mo’ staat voor zijn eerste topper met PSV en mag opnieuw proberen zijn grenzen verleggen

Op de klanken van het hitje waar Anita Doth en Ray Slijngaard begin jaren negentig de discovloeren mee veroverden, zingen de PSV-supporters momenteel hun nieuwe troetelkind toe. Op dit moment lijkt het liedje ‘No limit’ perfect gekozen. Terwijl er voor hem nog meer dan een wereld te winnen is, lijken er even geen limieten te zijn voor Mohamed Ihattaren, die vandaag aan zijn eerste PSV-Ajax begint.

Nieuwe pieken zullen er in zijn voetballeven zeker nog komen, al blijft het altijd gevaarlijk om voor een 17-jarige de toekomst al in te vullen. Het leven kent soms ook stevige dalen en het overwinnen van tegenslagen is noodzakelijk om later weer succes te kunnen boeken. Wie dat kan, komt ver en bereikt soms zelfs de absolute wereldtop. Een enkeling ziet Ihattaren over een paar jaar al schitteren in de Champions League bij een van de grootste clubs van Europa, maar voorlopig heeft hij een schitterende uitdaging aan PSV. In acht maanden tijd is hij van supertalent naar spelbepaler gegaan en dat is bijna ongelooflijk.

Het is niet alleen fysiek, maar ook mentaal een grote uitdaging om zo'n snelle opmars te verwerken. Klinkende prestaties betekenen in de voetballerij ook klinkende munt en het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Het grote geld komt er nu al aan voor Ihattaren, die pas over ruim vier maanden achttien wordt. Rondom hem zal het vanaf nu, naast de keuze voor Oranje of Marokko, gaan om vele miljoenen in plaats van bedragen waar de winnaar van ‘Miljoenenjacht’ naast Linda de Mol al eventjes dol- en dolgelukkig van wordt.

15 miljoen euro

Een aantal voetbalsites houdt de marktwaarde van spelers bij. Of, liever gezegd, probeert een schatting te maken van de prijs die voetballers waard zijn. Vorige week verscheen een bedrag van 15 miljoen euro op transfermarkt.com onder de naam van Mohamed Ihattaren. Na twintig wedstrijden in het eerste elftal van PSV is hij volgens de cijferaars nu dus al meer waard dan de duurste aankoop aller tijden van de Eindhovense club. Het lijkt een wat conservatieve schatting. Zet hij zijn huidige ontwikkeling voort, dan hoeft niemand raar op te kijken als hij ooit een veelvoud (dat kan twee keer zijn, maar natuurlijk ook meer) van die 15 miljoen waard wordt.

Hoe gaat die ontwikkeling op het veld? In januari maakte het grote publiek via de eredivisie kennis met Ihattaren en het was sensationeel dat hij zich als 16-jarige staande wist te houden op het hoogste niveau. Hij kon het op de flank en als nummer tien. Een keer ging het duidelijk wat minder dan de andere keren, op het kunstgras van De Koel tegen VVV. Danny Post had Ihattaren een helft volledig in bedwang en trainer Mark van Bommel haalde het talent na een helft terecht naar de kant. Kan gebeuren, als je net zeventien bent.

Keuken Kampioen Divisie

Drie wedstrijden speelde Ihattaren tussen januari en nu ook nog in de Keuken Kampioen Divisie. Een platform dat heel veel spelers (zoals Rosario, Bergwijn en Malen bijvoorbeeld) nodig hadden om zichzelf te lanceren, maar Ihattaren stond er ook bij het eerste elftal vanaf de eerste seconde. Voor hem was het trio duels in de eerste divisie niet minder nuttig, om op de goede momenten even ritme te houden of het goede gevoel weer te krijgen. Gaat het in de toekomst onverhoopt een tijdje wat minder met hem, wat nu nauwelijks voorstelbaar is, dan kan het nog altijd een nuttig platform en vangnet zijn.

Ihattaren nu nog aan de eerste divisie koppelen, is wel een erg sombere voorstelling van zaken. Hij is de man die in het eerste elftal nog niet al te veel scoort, maar PSV wel kan laten scoren. Vriend en vijand waarderen zijn oogstrelende techniek. Hij kan precies datgene waar de rappe aanvallers van PSV soms zo naar verlangen. Een man wegsteken met een bal op maat (en ook nog artistiek) is weinigen gegeven, maar Ihattaren kan dat soms perfect.

Ondanks zijn jonge leeftijd en beperkte ervaring is hij op papier een van de wapens van PSV tegen de grote concurrent. In de onbevangenheid kan de kracht zitten, maar ook het gevaar. Trainer Mark van Bommel wilde dat hij zich vrij kon voelen en zette hem een tijdje aan de rechterkant van het elftal, waar hij ook kan spelen. Dat hij uiteindelijk in het hart van het elftal het beste tot zijn recht kan komen, was de trainer niet ontgaan. Van Bommel was misschien wat te voorzichtig, maar staat ook voor de taak om talent tijdig te brengen. Niet te snel en niet te langzaam. Op dit moment lijkt de coach ‘om’ en vindt ook hij Ihattaren klaar voor de rol in het hart van het elftal. Tegen Ajax mag hij proberen om nieuwe limieten op te zoeken.