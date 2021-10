Modekoning Johan Bakayoko timmert nu ook op het veld aan de weg bij Jong PSV

Jong PSV won vrijdagavond met 2-1 van VVV. Een jonge Belgische aanvaller viel op: Johan Bakayoko was in de eerste helft de beste man op het veld.

Bakayoko maakte onlangs een verpletterende indruk bij het ondertekenen van een nieuw contract bij PSV. Niet door gekke uitspraken, maar door zijn outfit die op een mondiaal gala voor moderecensenten niet had misstaan. In een wit pak met een rode strik vierde de 18-jarige aanvaller van PSV met zijn naasten het vertrouwen dat de Eindhovense club in hem uitsprak, waardoor hij nu tot 2025 vastligt.

Zo indrukwekkend als zijn voorkomen buiten het veld waren zijn prestaties nog niet. Met drie goals en vier assists in 27 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie viel Bakayoko niet per se enorm op.

Effectiever worden

Toch gelooft PSV dus in zijn ontwikkeling. ,,Ik wil dit seizoen effectiever worden. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen en daarom ben ik blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen”, zei hij vrijdagavond over zijn optreden bij Jong PSV.

Quote Het helpt me zeker dat Ruud van Nistelrooy trainer is, omdat hij ons beter maakt en precies weet wat er op elk niveau gevraagd wordt Johan Bakayoko

De Belg was een van de smaakmakers bij het beloftenteam, dat met 2-1 van het vorig seizoen gedegradeerde VVV-Venlo won. Bakayoko viel vooral voor rust in positieve zin op, met een goal en een beslissend moment waarbij een penalty werd toegekend. ,,In de een tegen een liggen denk ik mijn kwaliteiten. Ik speel het liefst op rechts voorin, maar heb ook op links en centraal gespeeld”, gaf hij aan. ,,Het helpt me zeker dat Ruud van Nistelrooy trainer is, omdat hij ons beter maakt en precies weet wat er op elk niveau gevraagd wordt. Ik wil dit seizoen heel graag mee gaan trainen bij het eerste elftal en weet dat ik me dan verder moet ontwikkelen. Dat gaat me lukken en de trainer houdt me daarbij scherp. Hij is streng als het moet en complimenteus als dat kan.”

Hard werken

Van Nistelrooy was vrijdag heel tevreden over Bakayoko, die volgens hem vorige week al een goede indruk had achtergelaten. ,,Johan werkt altijd hard en we proberen hem beter te maken bij het kiezen van het goede moment. Wanneer voor een bepaalde actie gaan en wanneer juist niet. Vanavond was hij voor ons belangrijk en daardoor sluiten we dit wedstrijdblok positief af.”

Bij PSV was ook Maxi Romero trefzeker. De spits van PSV 1 speelde een helft mee en scoorde tegen VVV uit een penalty.