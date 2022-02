Mogelijke tegenstanders van PSV in halve finale bekertoernooi bekend

Eerder is al sprake geweest van een voorloting en daaruit kwam dat PSV niet tegen Ajax gaat spelen. Ook weten de Eindhovenaren dat ze een uitwedstrijd gaan afwerken. AZ of Go Ahead Eagles wordt dus de tegenstander, in respectievelijk het AFAS Stadion of De Adelaarshorst. PSV won eerder al in eigen huis van Fortuna Sittard, Telstar en deze week van NAC en plaatste zich daarmee bij de laatste vier.

Eerder dit seizoen won PSV met 1-2 bij Go Ahead Eagles en noemde trainer Roger Schmidt dat team de best voetballende ploeg waartegen PSV tot dat moment in de eredivisie had gespeeld. In Alkmaar won PSV eerder dit seizoen met 3-0, maar thuis verloor PSV vorige week met 2-1 van de Noord-Hollanders. Tegen Go Ahead Eagles won PSV in december in eigen huis wel, met 2-0.