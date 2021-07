Mohamed Ihattaren heeft nog genoeg te winnen, vindt PSV-trainer Roger Schmidt

,,Mohamed is een van de 23 veldspelers die ik nu heb”, zei Schmidt over zijn groep, die dinsdag ook nog uit 3 keepers bestond. Vergeleken met het trainingskamp in Duitsland waren Dante Rigo, Shurandy Sambo, Maxi Romero en Derrick Luckassen er niet bij. Cody Gakpo is inmiddels weer aangesloten en kan ook spelen.

Vechten voor minuten

,,Alle spelers zijn fit. Dat is heel goed voor ons en Mohamed is zeker een optie. Het was vorig seizoen niet makkelijk met hem en voor hem”, aldus Schmidt. ,,Elke voorbereiding is een kans om in perfecte conditie te komen en om jezelf te laten zien. Hij heeft dat gedaan en moet nu vechten voor zijn minuten voor wedstrijden, zoals alle andere spelers.”