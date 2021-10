Mohamed Ihattaren is eindelijk klaar voor zijn nieuwe start

Ook in Italië prijkt bij de belangrijkste statistieken voor elke profvoetballer voorlopig een nul achter de naam van Mohamed Ihattaren. Nul goals, nul assists en zelfs nul speelminuten in de Serie A. De 19-jarige middenvelder kampte naar verluidt met hamstringproblemen en is daardoor nog niet in staat geweest om voor zijn nieuwe club Sampdoria in actie te komen.