Mohamed Ihattaren straalt weer bij PSV: ‘Als je achttien bent, mag je fouten maken’

Op het gezicht van Mohamed Ihattaren brandt zaterdagavond een hartelijke lach. Een even natuurlijke als echte lach. Die van een jongen die dol- en dolblij is dat het weer lekker loopt op het veld. En niet alleen dat: hij oogt weer fitter dan fit. Het bekkie van het PSV-talent staat zo strak dat het woord topsporter weer met recht op hem van toepassing is. Ihattaren heeft zichzelf na een zwarte en zware periode met hulp van zijn familie en de trainers van PSV razendsnel teruggeknokt.

Zelfs de grootste zuurpruim moet in het Mandemakers Stadion een positief wolkje energie voorbij hebben zien drijven, tijdens het interview na afloop van de zege van PSV op RKC. ,,Ik voel me weer de Mo van vorig jaar en als team voelen we elkaar steeds beter aan”, zegt hij na de 1-4 overwinning, waaraan hij zelf met een knal van afstand bijdroeg.

Utrechts kanaal

De goal was het gevolg van een doordachte actie. ,,De back dacht misschien dat ik op Philipp (Max, red.) zou passen. Ik kreeg ruimte en bedacht me niet om uit te halen. Ik ben er heel erg blij mee en ook dat ik weer de hele wedstrijd volle bak kan geven. Die lijn wil ik nu doortrekken. Ik voel me fit en blij en je ziet dat we elkaar in het team steeds beter aanvoelen.” PSV heeft dinsdag eerst nog een wedstrijd tegen VVV te spelen (dinsdag) en daarna is er een week rust. Maar niet voor Ihattaren, als het aan hem ligt. ,,Ik hoop met de kerst op een fijne tijd met mijn familie, maar ga ook doortrainen. Op en neer langs het Utrechts kanaal ga je me zien. Heerlijk.”

Zwarte periode

Nog een keertje blikte hij terug op de zomer, toen hij niet fit was en van trainer Roger Schmidt een keer op z'n lazer kreeg. Het boek is dicht, de ellende is afgeschud. ,Het was een zwarte periode, maar ik ben erdoor”, geeft hij overtuigd aan. Het jonge talent heeft enorm veel pijn gevoeld na het overlijden van zijn vader. Daarna ging het ook sportief de verkeerde kant op. ,,Ik heb vijf broers en een moeder die me heel erg hebben geholpen en ben God dankbaar dat ik hen heb. Maar ook de trainer en eigenlijk de hele staf hebben een belangrijke rol gespeeld. Dat ga ik echt niet meer vergeten. De hulp en de tijd ze me hebben gegeven. En de hulp die ik nog steeds krijg. Het heeft ervoor gezorgd dat ik weer de Mo van vorig jaar ben. Ik ben echt heel happy nu.”

Contract

Het 18-jarige talent is blij in Eindhoven en dus rijst de vraag hoe het zit met zijn contractverlenging. Wat zegt zijn gevoel? ,,Het contract loopt niet meer zo lang, dat klopt. Ik laat het aan Mino Raiola over, mijn zaakwaarnemer. Wat ik erover kan zeggen, is dat ik heel erg naar mijn zin heb in Eindhoven. We zijn in gesprek met PSV, dat klopt. Het ligt echt volledig bij Mino. Komen we eruit, dan komen we eruit. Zo niet, dan blijf ik blij. Het belangrijkste is dat ik lekker blijf voetballen.”

Terugbetalen

Met Roger Schmidt praat hij niet veel over zijn contractuele situatie, maar wel over voetbal. ,,Ik wil fit blijven en voetballen, maar vooral het team helpen en iedereen terugbetalen. Wat er nu allemaal is gebeurd, is voor mijn ontwikkeling goed geweest. Als je achttien bent, mag je ook fouten maken. Ik ben blij dat het nu allemaal is gebeurd en niet op m'n 24ste. Ik ben wakker geworden, mentaal sterk geweest en blij dat ik een familie heb die sterk is. Ik geniet en lach, voel me weer de oude.”

EK

Ihattaren droomt van het EK en is blij dat hij de keuze voor Oranje heeft gemaakt. ,,Natuurlijk zijn mijn gedachten ook al een beetje bij volgend jaar. Ik ga ongelooflijk mijn best doen om mezelf bij PSV te tonen. Het EK is een droom en ik heb mede daarom ook voor het Nederlands elftal gekozen. Ik hoop er bij de nationale ploeg snel bij te zijn.”