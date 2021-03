Mohamed Ihattaren traint weer volledig mee bij PSV en gaat voor nieuwe kans

Vraagte­kens en schorsing bij PSV voor ontknoping tegen Olympiakos

22 februari PSV kent in aanloop naar het Europa League-duel met Olympiakos van donderdag een aantal vraagtekens in de selectie. Duidelijk is dat Ibrahim Sangaré na gele kaarten is geschorst (ook zondag tegen Ajax is hij er daarom niet bij) en dat trainer Roger Schmidt een andere invulling voor het middenveld zal moeten verzinnen. Daarnaast zijn Cody Gakpo en Noni Madueke nog altijd geblesseerd.