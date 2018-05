Mooie herinneringen aan de UEFA Cup-winst van PSV in 1978? Stuur ze in!

Onder anderen Fans United-voorman Frits Bovers, destijds al zwaar PSV-fan, was er in Frankrijk en Eindhoven bij. ,,De wedstrijd had toen in Frankrijk eigenlijk niet door kunnen gaan, maar ja. We vonden het eigenlijk wel best dat het 0-0 was gebleven", zo vertelt hij veertig jaar later. Een aantal supporters verbleef destijds op een vakantiepark op Corsica en de wedstrijd reisden ze weer terug naar Eindhoven. Bovers heeft de clubliefde voor PSV doorgegeven aan zoon Bert en via hem weer aan zijn kleinzoon. Fans United is een van de bekendste en meest fanatieke supportersgroeperingen van PSV, die ook regelmatig een tegengeluid laat horen en passie en strijd op het veld wil zien.