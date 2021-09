Mwene wil in Graz het ongelijk van de Oostenrijkse bondscoach bewijzen: ‘Motiveert me alleen maar’

Phillipp Mwene (27) is erop gebrand om donderdagavond een goede prestatie neer te zetten met PSV in Graz. Dat de vleugelverdediger niet op is geroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk heeft hem op scherp gezet. ,,Dit is een goede mogelijkheid om te laten zien dat ik er wel bij hoor.”

Bij het tweede groepsduel van PSV in de Europa League zullen veel familie en vrienden van Mwene op de tribune zitten. De familie van zijn moeders kant woont in Stiermarken, niet ver van de Merkur Arena van Sturm Graz. ,,Het motiveert me alleen maar dat zij voor mij op de tribune zitten”, zegt Mwene, die nog nooit een wedstrijd als prof speelde in zijn thuisland. VfB Stuttgart pikte hem ooit in de jeugd van Austria Wien, daarna brak hij door bij 1. FC Kaiserslautern en vervolgens speelde hij in de Bundesliga voor Mainz 05. Daar pikte PSV hem in de zomer op.

Quote De eerste paar maanden hier zijn goed voor mij: ik speel in Europa en heb de Super Cup gewonnen Phillipp Mwene (27), PSV

Inmiddels is de Oostenrijker basisspeler. ,,Ik denk dat ik het team kan helpen met de intensiteit en de manier waarop ik speel. De eerste paar maanden hier zijn echt goed voor mij. Ik speel in Europa en heb de Super Cup gewonnen. Mede daardoor heb ik mijn debuut gemaakt in de nationale ploeg, PSV en ik hebben grote ambities.”

Juist daarom is het een kleine tegenvaller dat Mwene voor de komende interlandperiode niet is geselecteerd door bondscoach Franco Foda. In de vorige interlandbreak maakte hij zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Israel, nu kreeg hij een belletje van de teamchef dat hij er níét bij zit. ,,Dat is de beslissing van de bondscoach, voor mij is de wedstrijd tegen Sturm Graz een goede mogelijkheid om te laten zien dat ik wél bij de nationale ploeg hoor.”

Volledig scherm Phillipp Mwene vocht tegen Willem II nog duels uit met Ché Nunnely. © Pro Shots / Toin Damen

Simpele goals maken

Mwene start ook in de basis tegen Sturm Graz, dat is nu eenmaal ‘de gouden regel’: de speler die daags voor de wedstrijd aanschuift op de persconferentie, speelt. Mwene lacht én wil maar één ding: winnen in zijn thuisland. Dan moet PSV wel scherper voor het doel zijn dan tegen Willem II. ,,Zij scoren twee keer uit niets, wij één keer uit twintig kansen. We maken dit seizoen vooral veel mooie goals, we moeten leren om ook simpele goals te maken. Dat is in mijn ogen het probleem van de laatste wedstrijden, daar hebben we het deze week goed over gehad.”