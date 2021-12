Na 44 lange dagen laat bescheiden Gakpo zich direct weer gelden bij PSV: ‘Dat was toch een lichtpuntje’

Het duurde amper een seconde, maar toen Cody Gakpo in de 27ste minuut van de wedstrijd tegen FC Utrecht de bal in zijn voeten kreeg, keek hij heel kort op. Hij zag dat de ruimte in de korte hoek lag, ondanks zijn 22 jaar weet de aanvaller precies wat hij in zulk soort situaties moet doen: hard en gericht uithalen. Deze keer was het schot niet eens zo geplaatst, alleen handelde de Eindhovenaar zó snel dat keeper Maarten Paes toch werd verrast: 1-1.