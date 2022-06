Na een eerste uittocht hoopt PSV nu ook op een intocht

Beschouwing Gras van Twente en Ajax was dit seizoen groener dan dat bij PSV

De voetbalsters van PSV verloren zondagmiddag hun laatste wedstrijd van het seizoen 2021-2022 met pijnlijke cijfers. Na de 0-2 nederlaag donderdag in Eindhoven in de halve finale van de eredivisie cup, ging de ploeg van trainer Rick de Rooij in de return in Amsterdam met 3-0 onderuit. Na een futloos einde ligt er een forse opdracht te wachten.

29 mei