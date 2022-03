Na een lading lof wil PSV-aanvaller Bakayoko vooral de goede lijn vasthouden: ‘Hij is belangrijk voor me geweest’

Bakayoko kreeg tijdens de wedstrijd twee goede schietkansen, maar scoorde niet. Hij lijkt even wat ritme te missen, nadat hij in het begin van dit jaar nauwelijks te stoppen was. De aanvaller moest beschikbaar zijn voor het eerste elftal en viel daar twee keer kort in. ,,Het debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd tegen NAC was geweldig. Vooral dat het publiek me zo steunde, vond ik heel bijzonder en dat geeft vertrouwen.”