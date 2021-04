Na een tip van de broer van Marcel Brands bouwde oud-PSV'er Sven Blummel toch nog een mooie profcarrière op

Voormalig PS­V-aanvaller Jefferson Farfán (36) is nog altijd actief en gaat weer in Peru spelen

24 maart Jefferson Farfán is al dertien jaar weg bij PSV, maar nog altijd betaald voetballer. De aanvaller tekende dinsdag in Peru op 36-jarige leeftijd een contract bij Alianza Lima, dat hem in 2004 aan PSV verkocht. Aannemelijk is dat Farfán daar zijn carrière gaat afsluiten.