Na leren moet Lozano nu leveren: PSV’er kan zich tegen FC Barcelona in de kijker spelen

Tot verbazing van velen gaf Hirving ‘Chucky’ Lozano in september in een volle perszaal aan dat FC Barcelona naar zijn diensten had gehengeld. Tijdens een ontspannen persconferentie in Camp Nou liet de Mexicaan zich daags voor de ouverture van de Champions League-groepsfase ontvallen dat het deze zomer niet goed voelde om weg te gaan bij PSV. Na het WK besloot hij te gaan voor un año mas in Eindhoven. Nóg een jaar eredivisie en PSV, waarin hij het ritme van twee wedstrijden per week wilde ervaren en omarmen.