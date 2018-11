Na mooie weken voelt Verreth (Jong PSV) vertrouwen

Jarenlang droomde Matthias Verreth (20), die al ruim een decennium rondwandelt op De Herdgang, van zijn eredivisiedebuut. Eind vorig maand was het moment dan eindelijk daar, uit bij FC Groningen (1-2 winst). Twee dagen later opnieuw een mijlpaal: honderdtwintig minuten bekervoetbal met het 'grote' PSV, dat zich blameerde tegen RKC Waalwijk (2-3 verlies). ,,Over die wedstrijd zelf is alles al gezegd en geschreven. Persoonlijk gezien was het een goede week", zei Verreth, die na het RKC-debacle als een van de weinigen complimenten kreeg van hoofdtrainer Mark van Bommel. ,,Hij spreekt veel vertrouwen naar mij uit en geeft me een goed gevoel. Dat is lekker. Nu is het wachten op de kansen die hopelijk nog gaan komen."