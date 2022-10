Na PSV heeft ook Ajax besloten om Mohamed Ihattaren te laten vertrekken, PSV moet wachten op geld

PSV wil Branthwai­te behouden, maar kan hem door deze tussentijd­se clausule in de winter kwijtraken

Het is nog onzeker of centrale verdediger Jarrad Branthwaite na de winterstop bij PSV voetbalt. De club kan hem kwijtraken als de jonge verdediger in de eerste competitiehelft van dit seizoen te weinig speelminuten heeft gemaakt. In dat geval kan Everton hem namelijk terug naar Engeland halen en eventueel aan een ander team verhuren, bijvoorbeeld op het tweede niveau in dat land (in het Championship).

16:36