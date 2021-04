Na ruim zeven maanden met lege tribunes mag PSV eindelijk weer duizenden supporters ontvangen

Podcast Peesjevee-pod­cast: ‘Meeste spelers van PSV keren met lekker gevoel terug uit interland­pe­ri­o­de’

1 april De meeste PSV'ers keren vrijdag met een goed gevoel in Eindhoven terug uit de interlandperiode. Dat constateert PSV-watcher Rik Elfrink in de nieuwste editie van de Peesjevee-podcast. Samen met PSV-supporter Mascha Prins neemt hij de afgelopen PSV-periode door. Het duo spreekt onder meer over de prestaties van Oranje en Jong Oranje en staat ook stil bij het WK in Qatar en de statements die richting dat land zijn gemaakt.