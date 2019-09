Na veel transfertumult kan John de Jong met vakantie en kan Mark van Bommel eindelijk boetseren

Zelden was een transferzomer bij PSV zo zinderend als de afgelopen maanden. Technisch manager John de Jong stond voor een megaklus, die pas gisteravond ten einde kwam. Na 23 uitgaande en 19 inkomende transfers, een aantal belangrijke contractverlengingen (die van Donyell Malen en Steven Bergwijn onder anderen) en heel veel gesprekken zonder concreet resultaat kan de voetbalbaas van PSV vandaag even op vakantie.

De Jong voegde gisteren nog een defensieve middenvelder van Manchester City toe aan de selectie van Jong PSV. Claudio Gomes (19) is de laatste van een reeks spelers die de afgelopen periode voor het eerste kennismaakte met Eindhoven. Waar vorig jaar vooral bestuurlijk veel veranderde bij PSV, met bijvoorbeeld het vertrek van trainer Phillip Cocu en technisch directeur Marcel Brands, is nu sprake van een bijna-metamorfose van de spelersgroep.

Schwaab

De meest verrassende transfer van de zomer was de terugkeer van Daniel Schwaab. De Duitser ging in mei weg omdat hij meer tijd met zijn gezin in Duitsland wilde doorbrengen, maar het knaagde bij hem en de technische leiding van PSV. Schwaab kwam erachter dat hij nog niet klaar was in het Philips Stadion en zag zijn thuissituatie verbeteren. Veel supporters zijn blij met zijn terugkeer, ook al is hij nu op de bank terechtgekomen. Schwaab is de afgelopen drie jaar een uitstekende prof geweest en PSV beschouwt hem als een ideale stand-in voor nieuweling Timo Baumgartl. Een verrassende naam, die De Jong wist in te lijven nadat topkandidaat Lyanco niet haalbaar bleek. PSV kreeg het niet voor elkaar om zijn club (Torino) tot een verkoop te bewegen.

Hirving Lozano, Luuk de Jong en Angelino zorgden ervoor dat de kassalade in Eindhoven met een kleine zestig miljoen euro werd gevuld. Geld waarmee de koop van Baumgartl, Armindo Bruma en Ritsu Doan is gefinancierd. Met name bij Bruma stak De Jong zijn nek uit en moest hij Portugese concurrentie buiten de deur zien te houden. Bij de komst van Doan was met name technisch manager Marc-Jan Fledderus van FC Groningen een onverwacht taaie tegenstander, die veertien miljoen euro en een doorverkooppercentage vroeg voor de Japanner. Wellicht voelde hij zich gesterkt door de interesse die Ajax ook kenbaar maakte op het moment dat PSV zich al had gemeld. Voormalig PSV-directeur Brands klaagde in het verleden weleens over die handelwijze van de Amsterdammers, die volgens hem ‘ineens’ op dezelfde transferprooien joegen als PSV.

Geklaag